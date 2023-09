L’ex attaccante dell’Inter, Edin Dzeko, è incontenibile nel suo inizio di stagione con la maglia del Fenerbahce: i numeri del bosniaco

Continua il momento di forma straordinario in questo inizio di stagione per Edin Dzeko con la maglia del Fenerbahce. L’ex Inter in gol anche nel successo della propria squadra oggi contro l’Antalyaspor, nella quinta giornata di campionato. Quarto centro per il bosniaco in tre partite, ed è a una sola marcatura dal capocannoniere Mauro Icardi, che condivide il primato con Thiam del Kayserispor.

Primo successo per il Basaksehir dopo tre sconfitte in altrettante partite, Piatek titolare ma ancora una volta a secco. Il polacco non ha ancora segnato in Super Lig.

