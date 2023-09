Nel corso del secondo tempo di Inter-Milan, Federico Dimarco è stato sostituito per un presunto infortunio: ecco le parole di Inzaghi

Nel secondo tempo di Inter-Milan è stato un infortunio a far fermare Dimarco e costringerlo al cambio? Per l’esterno nerazzurro dovrebbero trattarsi di semplici crampi. Simone Inzaghi, in conferenza stampa post-partita, ne ha parlato così.

LE PAROLE – «Non sembra nulla. In quel momento è rimasto a terra ma il dottore dal campo non mi ha comunicato nulla. Aveva speso tanto in Nazionale, uguale Bastoni, Barella e i sudamericani tornati. Temevo questa partita perché i sudamericani li ho rivisti solo 24 ore fa. Però con questo atteggiamento possiamo fare cose importanti».

LA CONFERENZA POST-PARTITA DI INZAGHI.

