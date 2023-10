L’ex giocatore dell’Inter Antonio Esposito ha risposto in merito al caos scommesse, dopo la menzione fatta da Zaniolo

Tirato in ballo da Nicolò Zaniolo riguardo il caos delle scommesse, l’ex giocatore dell’Inter Antonio Esposito si difende così, sulle pagine della Gazzetta dello Sport.

RAPPORTI CON LO ZIO MAURIZIO PETRA – «Nessuno. Sì, è mio zio, il fratello di mia madre, ma non ho rapporto con lui. Ha avuto anche dei precedenti penali. Ho sentito che mi vuole aiutare, ma così come mi aiuta É venuto fuori che io sono un allibratore.

Mi dissocio totalmente da lui. Credo che abiti a Spezia anche lui, ma non so neppure l’indirizzo. Io le parlo solo perché voglio smentire tutto. Ho già dato mandato al mio avvocato, Enrico Panetta, per valutare querele. Non sono neppure indagato. Io non sono nessuno, ma è stata sporcata la mia immagine».

HA SCOMMESSO PER CONTO DI ZANIOLO – «Assolutamente no. Mai. Ho avuto rapporti con Nicolò e la sua famiglia. Siamo stati spesso insieme perché siamo amici. Ci conosciamo da una vita, siamo della stessa città, ma solo questo».

HA VENDUTO UNA CASA ALLA FAMIGLIA ZANIOLO – «Quello era un appartamento che ho acquistato quando giocavo all’Inter e poi ci ho fatto i cavoli miei. Non c’entra niente la famiglia di Nicolò. Ma non voglio parlare di questo perché altrimenti do importanza a una persona che mi sta diffamando».

RAPPORTI CON NICOLO’ – «Non più, ma sento a volte la mamma: “Come va”. Cose così».

CONOSCE FAGIOLI E TONALI – «No. Mai visti né sentiti».

