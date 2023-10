L’Inter di Inzaghi è attesa a 3 confronti molto vicini e importanti, che mettono in moto il turnover: quali scelte farà il tecnico?

Con i match con Torino, Salisburgo e Roma all’orizzonte, l’Inter di Inzaghi è chiamata a mettere in moto il meccanismo del turnover.

Il tecnico piacentino dovrà fare delle scelte mirate, e la panchina lunga gli consente di avere un ventaglio ampio di giocatori da cui “pescare” la formazione più adeguata a ciascuna partita.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, ci sono ottime possibilità di vedere Davide Frattesi partire titolare nella gara del 21 ottobre col Torino, mentre per l’attacco la ThuLa non è messa in discussione.

L’articolo L’Inter si prepara al turnover: Frattesi titolare col Torino? Lo scenario proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG