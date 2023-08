Lukaku-Milan, l’ex centravanti dell’Inter è fortemente nel mirino della squadra rossonera. Ecco la situazione attuale di mercato

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, spinge per l’ex centravanti dell’Inter Romelu Lukaku il Milan.

Tuttavia, come si legge, il profilo del belga è molto distaccato rispetto agli obiettivi principali (tra questi Ekitike in prima fila, Jovic la principale alternativa). Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

L’articolo Ex Inter, Lukaku molto vicino al Milan. Fumata bianca a breve? proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG