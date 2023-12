Ex Inter, Mourinho: «Amo tutti i miei giocatori, non farò mai una top 11» Le parole dello Special One

Durante il podcast dell’ex giocatore del Chelsea, John Obi Mikel, l’ex Inter, Josè Mourinho, ha smentito di aver compilato una top 11 di giocatori allenati in carriera:

«Notizie false: i migliori undici di JM, JM sceglie i suoi migliori undici… Notizie false. Non l’ho mai fatto. Mi sono sempre rifiutato di farlo, mi è impossibile farlo e non l’ho fatto. Notizie false. Non l’ho mai fatto e non lo farò mai. Ho avuto tanti grandi giocatori, ma la cosa più importante è quello che quei giocatori mi hanno dato. Giocatori che mi hanno dato tutto: qualità, impegno, sangue e anima, sono tutti tra i miei migliori undici. Tutti loro. Ecco perché mi sono sempre rifiutato di scegliere i miei migliori undici.

Amo i miei giocatori, rispetto i miei giocatori. Notizie false. Per favore, rispettate la mia storia e rispetta i miei ragazzi»

