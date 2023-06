Ex Inter, nuova avventura per Pirlo: sarà il nuovo tecnico della Sampdoria nella prossima stagione

Ex calciatore di Inter, Milan e Juventus, ed ex allenatore bianconero, Andrea Pirlo è vicino al ritorno in Italia come allenatore.

Il campione del mondo sarà l’allenatore della Sampdoria nella prossima stagione. Domani la conferenza di presentazione.

L’articolo Ex Inter, nuova avventura per Pirlo: sarà il nuovo tecnico della Sampdoria proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG