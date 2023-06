Inter, Vicario al Totthenam: «Spurs sempre stati la mia prima scelta» Le parole del portiere

Vicinissimo all’Inter, Guglielmo Vicario ha scelto la Premier ed il Tottenham per il suo futuro.

Il portiere ha commentato cosi il suo approdo in Inghilterra ai canali ufficiali del club.

LE PAROLE– «Per me essere qui è un sogno, è uno dei più grandi team in Inghilterra e in Premier League, voglio iniziare in fretta e conoscere i miei compagni, sarà un onore. Il Tottenham è sempre stato la mia prima scelta, è un grande club. Ho iniziato la mia carriera dal basso sognando di arrivare al top, è stato difficile perché ho passato tutti i livelli, vedendo ogni tipo di giocatori e di calcio. Ho lavorato molto e mi sono messo in competizione con me stesso.»

