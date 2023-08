L’ex portiere dell’Inter Onana partirà in salita nella sua nuova avventura al Manchester United: errore che pesa

Contro il Lens Onana si è reso protagonista in negativo con quell’errore fatale per il Manchester United: finendo prepotentemente nel mirino della critica.

Come riporta Il Giornale, sarà un vero e proprio inizio in salita per l’ex Inter: avventura cominciata non col piede giusto.

L’articolo Ex Inter, Onana nel mirino dei tifosi dello United dopo l’errore proviene da Inter News 24.

