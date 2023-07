Salutata l’Inter, è tempo di una nuova avventura con il Manchester United per Andrè Onana.

Come postato dalla pagina ufficiale del club inglese, il portiere ha appena raggiunto gli Stati Uniti per unirsi al ritiro pre season assieme ai nuovi compagni di squadra.

Linking up @AndreyOnana has arrived in the USA #MUFC || #MUTOUR23 pic.twitter.com/vPM3BS0VVU

— Manchester United (@ManUtd) July 21, 2023