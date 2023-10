Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo ed ex Inter, ha parlato a Dazn nel nuovo formato di My Skills

Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo ed ex Inter, ha parlato a Dazn nel nuovo formato di My Skills, realizzato in collaborazione con EA Sports FC 24. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Lukaku è un maestro nel difendere la palla. Lui mi diceva sempre di utilizzare il corpo a mio vantaggio. Romelu con me è sempre stato molto gentile e buono, gli sono molto riconoscente. Sono cresciuto guardando Ibra, l’ho sempre visto come l’attaccante perfetto sotto tutti i punti di vista. Poi nei miei primi anni da professionista ho avuto modo di apprendere tante cose da Icardi, soprattutto in area di rigore, è uno dei migliori».

L’articolo Ex Inter, Pinamonti: «Ibra perfetto, cresciuto con Icardi. Su Lukaku…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG