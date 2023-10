L’esterno olandese forse è al suo miglior rendimento di sempre in questo momento visto che incide per entrambe le squadre in cui gioca.

Denzel Dumfries sta mostrando una continuità mai avuta prima sia nell’Inter che nella nazionale olandese dove ormai è un titolare inamovibile che spesso finisce anche nel tabellino.

La crescita

Inizialmente fu scelto dai nerazzurri per cercare di non far rimpiangere Hakimi appena ceduto al Paris Saint Germain per 60 milioni; sembrava una missione impossibile e invece, seppur con caratteristiche molto diverse, ci sta riuscendo. Il suo rendimento è stato sempre piuttosto altalenante nei suoi anni milanesi ma da quando è iniziata la nuova stagione non ci sono stati ancora down. I suoi numeri recitano 2 goal e 3 assist nelle prime 9 gare; nell’Olanda la situazione non cambia, il laterale ha conquistato l’importantissimo rigore che ha permesso ai suoi di vincere in casa della Grecia ipotecando la qualificazione ad Euro 2024.

Denzel Justus Dumfries

Prospettive future

Tuttosport sostiene che il rinnovo con l’Inter probabilmente si farà ed anche in tempi non lunghissimi. L’attuale contratto fino al 2025 verrà allungato di altri 2 anni con un aumento di stipendio che passerà dagli attuali 2,5 a 4 milioni a stagione. Il prolungamento non equivarrà a blindarlo perché la società ascolterà sempre offerte: per un’eventuale cessione post rinnovo serviranno almeno 45 milioni di euro. Bayern Monaco e le big inglesi sono avvertite.

L’articolo Inter: per Dumfries rinnovo non significa per forza permanenza proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG