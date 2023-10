Il tecnico dei nerazzurri ha avuto solamente due sedute col gruppo praticamente al completo, Sanchez solo oggi si unirà ai compagni.

Archiviata la pausa delle nazionali l’Inter si prepara nuovamente a giocare quasi ogni 3 giorni: fino alla prossima sosta di metà novembre solo la settimana che va dal 29 ottobre al 4 novembre non contemplerà gare infrasettimanali.

Gli stacanovisti

Inzaghi ha una sua formazione tipo composta da giocatori di cui si fida particolarmente ma ovviamente non può schierare sempre gli stessi per non incorrere in infortuni. In particolare gli infortuni di Cuadrado ed Arnautovic limitano la scelta sulla destra ed in attacco; Dumfries e Thuram e Lautaro Martinez sono chiamati agli straordinari da oggi in poi. Sky Sport sottolinea come Barella, Calhanoglu, Bastoni, Dumfries e Lautaro Martinez abbiano giocato più di 1000 minuti; molto probabilmente continueranno ad aggiornare questo numero perché tutti dovrebbero partire dal primo minuto anche domani. In particolare la Thu–La dovrebbe giocare tutte e 3 le prossime gare da titolare.

I ballottaggi

Domani dovrebbe giocare la formazione tipo con Pavard in difesa, ormai è scalzato Darmian che però è una pedina molto utile sia in difesa che come quinto, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo. L’unico ballottaggio riguarda proprio il sardo che a detta di molti è apparso stanco dopo la gara di Wembley con l’Italia; Frattesi spera di strappare la titolarità. Per l’attacco si studiano ipotesi alternative come l’avanzamento di uno tra Mkhitaryan, Sensi e Klaassen per far rifiatare Thuram e Lautaro anche se è molto probabile che questa sia una soluzione a gara in corsa.

