L’ex amministratore delegato dell’Inter Ernesto Paolillo ha detto nuovamente la sua sul futuro societario del club nerazzurro.

Ernesto Paolillo ha spiegato a TMW Radio perché secondo lui è estremamente difficile che l’Inter venga acquistata da fondi arabi in questo preciso momento. “La situazione politica internazionale e la situazione di guerra porta molti operatori a essere abbastanza fermi. Soprattutto, poi, se riguardano lo sport, visto che non è un mondo di prima linea. Questo vale molto nel mondo della finanza. Non mi aspetto decisioni ed interventi in questo periodo in società, soprattutto da parte del mondo arabo. Dubito fortemente che un possibile acquirente venga da un mondo arabo”.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

Nuovi soldi dalla Cina per Suning

“Io dubito fortemente che questa eventuale liquidità o questo rallentamento del debito porti investimenti nel mondo del calcio. Penso che questa quantità di denaro sia messa nelle perdite immobiliare”.

L’autogestione dell’Inter

L’ex dirigente dice la sua anche sull’operato di Marotta e Ausilio alle prese con budget per gli acquisti molto molto risicati ad ogni sessione di mercato: “Ormai sono anni che, visto che non era possibile fare investimenti cospicui, c’era un’autogestione. In questo Marotta e Ausilio sono stati bravissimi. Il valore della squadra non è mai sceso. Questo talento li porta a poter continuare ad operare così anche con lo spettro di una nuova società. Si guarda al breve periodo”.

