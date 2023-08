Le parole di Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria ed ex Inter, alla vigilia della sfida di Serie B contro il Venezia. I dettagli

Andrea Pirlo, allenatore blucerchiato ed ex Inter, ha parlato alla vigilia di Sampdoria-Venezia.

PAROLE – «Abbiamo avuto poco tempo per pensare alla sconfitta col Pisa e per preparare la sfida col Venezia, ma per fortuna si gioca subito. Loro sono una squadra accreditata per tornare in Serie A, sono forti, hanno calciatori di qualità e giocano in verticale. Mercato? Vorrei che il mercato finisse subito, non è semplice vedere giocatori che vanno e vengono. Abbiamo iniziato a lavorare più di un mese fa, sono arrivati altri rinforzi che vanno messi in carreggiata e si fanno passi indietro per portarli al livello degli altri. Per il resto sono soddisfatto: abbiamo il portiere, il difensore è arrivato. Manca soltanto l’attaccante».

L’articolo Ex Inter, Pirlo: «Pressione? Senza non mi diverto» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG