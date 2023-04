Guai per l’ex giocatore dell’Inter Vampeta nei primi anni 2000. Ecco cosa è successo tra debiti e altre sanzioni da pagare

L’ex terzino dell’Inter Vampeta sta passando un momento assai delicato: soprattutto per quanto concerne alcuni guai giudiziari con la scuola dove vanno le sue figlie.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, esso ha un debito di 50 mila euro con la scuola, e per pagare ciò (in termini di causa) sono stati sequestrati tutti i suoi trofei per pagare il debito stesso.

L’articolo Ex Inter, problemi finanziari per Vampeta. Cosa è successo? proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG