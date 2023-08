La partita di ieri tra Sassuolo e Atalanta ha visto i due ex Inter Pinamonti e Mulattieri faticare molto al Mapei Stadium

Sassuolo-Atalanta ha visto protagonista CDK, ma a risultare in negativo sono stati i due attaccanti ex Inter che non sono riusciti ad incidere.

Pinamonti quasi un fantasma sovrastato da un Kolasinac perfetto, mentre Mulattieri entrato troppo tardi per incidere.

L’articolo Ex Inter, quanta fatica per Mulattieri e Pinamonti proviene da Inter News 24.

