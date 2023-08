Ex Inter, senti Skriniar: «Gli infortuni fanno parte del passato, qui per vincere tutto» Le parole del difensore

Sulle colonne di Le Parisien, l’ex difensore dell’Inter Milan Skriniar, ora al Psg, ha parlato del suo arrivo al club francese e dell’infortunio per fortuna superato:

LE PAROLE- «Sì, certo, questa è la prima volta che mi succede questo genere di cose. Non avevo mai avuto un infortunio a lungo termine prima di questo. Quindi, naturalmente, molte domande mi sono passate per la testa. Ma i medici hanno fatto un buon lavoro e io non mi sono arreso, ho lavorato per rimettermi in forma. Ora, questo è tutto, questa storia è dietro di me. Ha firmato per cinque anni con il PSG. Nel calcio, questo tipo di impegno è un po’ come un contratto di matrimonio… Cinque anni sono lunghi, ma sono grato che Parigi mi conceda tanta fiducia. Sono convinto, e tutti possono vederlo, che le grandi ambizioni del PSG siano legittime. Parigi cresce ogni anno e sono felice di far parte di un progetto del genere. Tutti sanno di cosa ha bisogno il club, cosa vuole raggiungere il PSG e tutti abbiamo lavorato, sin dal primo giorno, per raggiungere questo obiettivo»

L'articolo Ex Inter, senti Skriniar: «Gli infortuni fanno parte del passato, qui per vincere tutto» proviene da Inter News 24.

