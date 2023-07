Matias Vecino, centrocampista uruguaiano ed ex Inter ha rilasciato queste dichiarazioni in vista della nuova stagione

Matias Vecino, centrocampista della Lazio ed ex Inter, ha parlato a Lazio Style Channel sulla nuova stagione.

LE PAROLE – «Problema di continuità? Su 38 in campionato 21 non abbiamo preso gol, alla fine ogni partita ha la sua storia, ci sono stati episodi. In generale la squadra ha un rendimento costante, soprattutto in campionato. Vogliamo migliorarci a partire da quello che abbiamo fatto lo scorso anno che è comunque una buona parte di partenza. Con chi mi trovo meglio? Con tutti, con Maximiamo siamo insieme in camera, condividiamo più tempo. Gli spagnoli, gli italiani, ho un buon rapporto con tutti. Mate? Prendo anche il caffé, il mate è una nostra abitudine sia la mattina che il pomeriggio. Purtroppo ora ho finito gli ingredienti, sono un po’ incasinato. Speriamo che Castellanos me la porti, se arriverà qui».

