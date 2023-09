L’ex centrocampista dell’Inter, Arturo Vidal, ci è andato giù pesante sul Milan nei giudizi dopo la sfida col Newcastle

Intervenuto sul canale Twitch di ‘Red Gol’, l’ex centrocampista di Juve ed Inter, Arturo Vidal, ha rilasciato delle dichiarazioni choc per commentare la gara tra Milan e Newcastle in Champions League.

LE PAROLE – «Ho visto la partita peggiore nella storia della Champions League tra Milan e Newcastle. Non come quella tra Porto e Shakhtar, grandioso. Noioso il City, come sempre. Quella tra PSG e Borussia, il secondo tempo è stato bello, nel primo tempo mi sono addormentato. Ma quegli scemi del Milan con il Newcastle mi hanno lasciato male. Sono fortunati perché sanno solo correre, altrimenti non sarebbero lì. Non capisco il Newcastle, arriva quarto in campionato, ma non fa niente, è disgustoso. Devono rischiare la vita, se è la loro prima partita, mostrare qualcosa in più, mi hanno lasciato arrabbiato da morire».

L’articolo Ex Inter, Vidal duro sul Milan: «Quelli scemi sanno solo correre, altrimenti non sarebbero lì» proviene da Inter News 24.

