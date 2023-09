Per il prossimo match di campionato tra Empoli ed Inter, nella difesa nerazzurra dovrebbe tornare Darmian al posto di Pavard

Arrivano alcune novità di formazione in vista di Empoli-Inter. Simone Inzaghi comincia a scegliere i propri titolari, che varieranno dall’ultima uscita in Champions League contro la Real Sociedad.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, in difesa si dovrebbe rivedere Darmian come braccetto destro al posto di Pavard. A completare il reparto Acerbi e Bastoni.

