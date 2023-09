Il giornalista Bruno Longhi si è espresso così in merito al pareggio tra Real Sociedad ed Inter nel primo match dei gironi di Champions

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Bruno Longhi ha detto la sua su Real Sociedad-Inter.

LE PAROLE – «La Real Sociedad ha giocato un calcio straordinario, ci ha messo tutto quello che poteva mettere, pressing, qualità e non solo. L’Inter sì ha fatto cambi, ma quello inadatto è stato solo uno. Asllani non è Calhanoglu ma anche il turco ieri avrebbe sofferto. Ieri erano sempre aggressivi, ci potevi fare poco. Non andava messo solo Arnautovic. Se non riesci a superare la prima linea, ti serve uno che tiene palla e fa salire la squadra e Arnautovic non è uno così. Ieri i cambi sono stati produttivi, da una parte e dall’altra. Ha rischiato enormemente comunque di perdere l’Inter, ed è un campanello d’allarme. Dopo il 5-1 nel derby si sono sprecati gli elogi, forse sono andati in campo pensando di essere più forti. Che voto? All’Inter 5, perché ha riacciuffato il pari dopo una prestazione sottotono».

L’articolo Longhi: «Arnautovic inadatto, questo il mio voto per l’Inter contro la Real Sociedad» proviene da Inter News 24.

