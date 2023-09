L’allenatore della Roma, Jose Mourinho, ha parlato dell’ex Inter Lukaku al termine del successo dei giallorossi sullo Sheriff Tiraspol

Ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League vinto dalla Roma contro lo Sheriff Tiraspol, José Mourinho ha parlato anche di Romelu Lukaku e delle condizioni di Renato Sanches. Le parole dell’ex tecnico dell’Inter.

SUL MATCH – «Non mi è piaciuto il primo tempo, né individualmente né collettivamente. Senza controllo del gioco, senza lavoro senza palla come avevamo preparato. Un 1-0 quasi di miracolai perché non abbiamo fatto niente per quell’1-0. Nel secondo tempo dopo il pareggio mi è piaciuta la reazione, il gol, i possibili gol, il controllo della partita. Ok senza grande aggressività e senza grande ambizione ma nascondendo la palla all’avversario e meritando la vittoria».

SU RENATO SANCHES E AOUAR – «Entrambi hanno bisogno di giocare di mettere ritmo e intensità. Renato purtroppo è questo. E’ un giocatore che è sempre a rischio. E’ difficile da capire. Il Bayern non ha capito, il PSG non ha capito e noi facciamo fatica a capire. E’ un grande giocatore che ha bisogno di giocare. L’ultima partita ha giocato 45 minuti, ha avuto tre giorni di riposo e preparazione, era a posto per giocare e dopo 45 minuti ha sentito qualcosa. Aouar ha un ritmo basso, lo chiamo il ritmo della paura dopo un infortunio muscolare. Ha giocato l’ora che ha bisogno per recuperare i livelli di gioco».

SE MI ASPETTAVO UN LUKAKU COSÌ CARICO? – «Sì. E’ un giocatore che con questa struttura fisica ha bisogno di giocare. Avevo pensato di cambiarlo prima ma con quattro cambi fatti ho avuto paura che sarebbe potuto succedere qualcosa e abbiamo deciso di lasciare il cambio Lukaku-Belotti negli ultimi dieci minuti».

