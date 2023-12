Ex Inter, Vidal nel mirino del Boca Juniors: Riquelme vuole lui come primo colpo da presidente del club di Buenos Aires

Come riportato da Olè, ci sarebbe anche Arturo Vidal sul taccuino di Juan Roman Riquelme, vice presidente del Boca Juniors, in lizza per diventare il numero 1 del club.

Il centrocampista ex Inter sarebbe il primo colpo della nuova era Riquelme, in caso la leggenda argentina venisse eletto. Da tenere d’occhio anche il Colo Colo, molto interessato al giocatore cileno.

L’articolo Ex Inter, Vidal nel mirino del Boca Juniors: Riquelme vuole lui come primo colpo da presidente proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG