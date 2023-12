Le parole di Arturo Vidal, ex giocatore e centrocampista dell’Inter, sul suo futuro dopo la rescissione con il Flamengo

Arturo Vidal, ex giocatore dell’Inter, dopo l’addio al Flamengo, è tornato ad allenarsi in campo in attesa di trovare una nuova squadra. Ecco le sue sensazioni postate sui social.

PAROLE – «Finalmente oggi sono tornato in campo, grazie a Dio. Sono molto felice, proprio come quando ho debuttato da professionista. Continuiamo a lavorare, perché il tempismo di Dio è perfetto e presto tornerò alla vita di sempre».

