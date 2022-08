Massimo Ambrosini, ex Milan, parla ai microfoni di Dazn della prestazione di Pierre Kalulu con la chiusura su Deulofeu.

Queste le parole di Massimo Ambrosini a DAZN, così l’ex rossonero commenta la prestazione di Kalulu in Milan – Udinese: “Nella chiusura su Deulofeu ci vuole intelligenza, non solo istinto e velocità: bisogna sapere dove mettersi. Aspettare il momento giusto affinché l’avversario non concretizzi il vantaggio che aveva, un due contro uno. Gestisce benissimo l’inferiorità numerica.“

Pierre Kalulu

Pazzini a Dazn discute della lotta scudetto invece: “Che lotta scudetto sarà? Mi aspetto una Juventus protagonista, mi piace anche la Roma: hanno entusiasmo. Vedo il Napoli un po’ più dietro. Mi aspetto tanto equilibrio: hanno fatto acquisti tutte, mi aspetto un campionato livellato.”

Zenga a Sky Sport parla così dei rossoneri: “Quando giochi, gli avversari raddoppiano le forze. È vero che diventi più forte, ma gli altri ci tengono a battere i Campioni d’Italia.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG