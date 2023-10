Intervistato sul canale Tik Tok di Danilo da Fiumicino, Massimo Ambrosini racconta così la sua top 11 nel calcio

Le parole dell’ex Milan Massimo Ambrosini, intervistato sul canale Tik Tok di Danilo da Fiumicino, che racconta così la sua top 11 nel calcio:

«Ho giocato contro tanti campioni e ho avuto anche la fortuna molti di averli come compagni di squadra. In porta metto Buffon, poi sicuramente Cafù, Maldini, Nesta e Serginho. In mezzo Zidane, Pirlo e Scholes. Il tridente offensivo? Kakà o Sheva con Ronaldo il fenomeno e George Weah, che era uno dei miei preferiti»

