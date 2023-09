Bonucci è tornato a parlare del suo addio alla Juve e del trasferimento all’Union Berlino. Queste le dichiarazioni dell’ex bianconero

Le parole dell’ex Milan Bonucci tornato a parlare del suo addio alla Juve e del trasferimento all’Union Berlino. Queste le dichiarazioni dell’ex bianconero a Kicker riportate da Sportface:

L’ADDIO ALLA JUVE – «Lasciare l’Italia, a essere sinceri, non era nei miei pensieri. La Juve era la mia vita, pensavo di giocare lì l’ultimo anno della mia carriera. Ma non voglio parlare di Juve in questo momento. Volevo uscire dalla mia comfort-zone, sperimentare una nuova cultura, una nuova lingua, un nuovo stile di vita. Volevo questa esperienza e adesso sono concentrato solo su questo»

