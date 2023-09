Alino Diamanti è intervenuto a Radio Serie A rispondendo a 10 domande sui temi del nostro campionato. Ecco cosa ha detto

«Sei Simone Inzaghi e ti guardi indietro, chi pensi che sia la rivale dell’Inter? Il Milan. Al posto di Pioli chi sceglierei tra Okafor e Jovic per far rifiatare Giroud? Non lo farei rifiatare»

