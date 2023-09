Il Milan monitoria con attenzione il mercato dei giovani attaccanti, tra questi c’è Sesko. Ecco le sue parole

Parla Sesko. Il Milan monitoria con attenzione il mercato dei giovani attaccanti, tra questi c’è Sesko. Ecco le sue parole:

«Non paragonatemi ad Haaland. Abbiamo in comune soltanto l’altezza e la velocità, il nostro stile di gioco è diverso. Si tratta di uno dei migliori calciatori al mondo, ma io vorrei essere solo me stesso. Mi piaceva guardare Zlatan Ibrahimovic, faceva divertire e si divertiva in campo facendo quello che voleva. Quando vedo un giocatore come lui, mi sento davvero felice»

The post Sesko strizza l’occhio al Milan: «Mi piaceva guardare Ibra» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG