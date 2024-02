Ex Milan, Gilardino sarebbe in pole nella lista di De Laurentiis come prossimo allenatore del Napoli: l’indiscrezione

Clamorosa di indiscrezione sulla panchina del Napoli della prossima stagione. Come riportato da Cronache di Napoli infatti, Aurelio De Laurentiis avrebbe scelto Alberto Gilardino, ex Milan e attuale allenatore del Genoa, come successore di Mazzarri.

L’ex centravanti rossonero sarebbe in pole rispetto a Conte, Farioli, Thiago Motta e Italiano.

