Stefano Pioli potrebbe ritrovare la Serie A e incrociare il Milan da avversario. Ecco quale può essere la sua destinazione.

Nel cuore del calcio italiano, una tempesta sembra essersi abbattuta sulla panchina della Roma, dove Daniele De Rossi, figura iconica del calcio italiano e bandiera della Roma, sta attraversando un momento davvero delicato come tecnico della squadra capitolina. Arrivato al timone tecnico per prendere il posto di Mourinho e inizialmente pensato come una soluzione temporanea, De Rossi ha sorpreso tutti conquistando il rinnovo del suo contratto fino al 2027. Il suo impatto, inizialmente positivo e contrassegnato da un entusiasmante percorso in Europa League, sembra ora vacillare tra difficoltà tecniche e tensioni interne.

Un inizio di stagione sottotono

La stagione 2024/25 non sta rispecchiando le aspettative create dall’entusiasmante cammino dell’anno precedente per la Roma guidata da Daniele De Rossi. Dopo aver eliminato il Milan in Europa League, consolidando la sua posizione come allenatore, la squadra appare ora priva di quella grinta e fame che l’avevano contraddistinta. Con soli tre punti guadagnati in quattro partite, frutto di un pareggio e tre pareggi, lo scenario sembra preoccupante. La situazione è accentuata da risultati poco convincenti sul campo e da tensioni fuori, come un diverbio con Cristante e difficoltà nel rapporto con il direttore sportivo Ghisolfi.

Daniele De Rossi

Un clima di tensione

Le difficoltà non riguardano solamente i risultati sul campo ma si estendono anche al di fuori della sfera tecnica, complicando ulteriormente la situazione. L’arrivo di Daniele De Rossi, nonostante abbia infuso carattere e determinazione, non sembra esser riuscito a replicare lo stesso spirito combattivo dell’anno precedente. Le tensioni interne, con un litigio tra De Rossi e il centrocampista Cristante e un rapporto incrinato con il direttore sportivo Ghisolfi, gettano ombre sul futuro immediato del tecnico romano. A difendere De Rossi è intervenuto anche il suo ex compagno di squadra Francesco Totti, ma i risultati attuali non giocano a suo favore.

La possibile svolta di Pioli

Di fronte a questa situazione complicata, emergono voci di un possibile cambio alla guida tecnica della Roma. Stefano Pioli, noto per il suo lavoro con il Milan, è stato individuato come possibile successore qualora la società decidesse di operare un cambio. Sebbene non ci siano ancora accordi ufficiali o ultimatum definitivi a De Rossi, il futuro sembra pendere su importanti sfide imminenti che potrebbero decidere le sorti del tecnico. Le prossime partite potrebbero essere decisive per determinare se il progetto di De Rossi possa ancora avere una speranza o se sia il momento di voltare pagina.

