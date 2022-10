Nel corso della gara del Cosenza contro il Frosinone, l’ex Milan Brescianini ha subito un trauma cranico. Il comunicato del club

Nel corso della gara del Cosenza contro il Frosinone, l’ex Milan Brescianini ha subito un trauma cranico. Il comunicato del club:

La Società Cosenza Calcio informa che il calciatore Marco Brescianini, in seguito al trauma cranico subito nel corso della gara con il Frosinone di questo pomeriggio, è stato immediatamente soccorso dai sanitari dello staff medico ed accompagnato presso l’ospedale di Cosenza. Gli esami strumentali cui è stato sottoposto non hanno rilevato nessun danno o conseguenza. Il calciatore rimarrà in osservazione presso l’Ospedale dell’Annunziata fino a domani mattina

The post Ex Milan, trauma cranico per Berscianini appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG