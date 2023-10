Mirko Vucinic, ex attaccante e obiettivo dell’Inter nel 2013, è stato condannato dal Tribunale di Lecce a due anni di reclusione

Mirko Vucinic, ex attaccante della Juventus e molto vicino all’Inter, è stato condannato dal Tribunale di Lecce a due anni di reclusione.

Il motivo? Per evasione fiscale con l’accusa di dichiarazione infedele. Il giocatore non avrebbe versato le imposte di redditi dal 204 al 2017, pur mantenendo la sua residenza in Italia. Il giudice ha disposto il risarcimento di danni pari a 5,6 milioni di euro. Lo scrive Sportitalia.

L’articolo Ex obiettivi Inter, Vucinic condannato a due anni di reclusione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG