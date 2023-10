Ecco le parole dell’ex allenatore dell’Inter Claudio Ranieri ha voluto parlare della vicenda legata alle scommesse degli ultimi giorni

L’ex tecnico dell’Inter Claudio Ranieri ha voluto parlare del caso scommesse che sta colpendo il calcio italiano.

CASO SCOMMESSE – «C’è da interrogarsi perché sono ragazzi, si annoiano e hanno molto tempo a disposizione. Non è materia per un allenatore, da padre posso dire di stare attenti ma un genitori non conoscerà mai in fondo i propri figli, posso capire il dramma dei genitori. Non ho mai fatto una schedina. E’ un brutto male. Due anni a Monaco e non sono mai entrato a Montecarlo. Mi spiace per ragazzi così giovani che si buttino via in questa maniera».

L’articolo Ranieri sulle scommesse: «Fa male la ludopatia» proviene da Inter News 24.

