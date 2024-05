L’ex difensore del Milan Filippo Galli non si è schierato a priori contro la scelta dell’ex Real Madrid e Siviglia.

Filippo Galli nel corso di un’intervista rilasciata al canale YouTube di Radio Rossonera ha espresso il suo parere su Julen Lopetegui ed Antonio Conte, due nomi al centro del dibattito riguardante il possibile prossimo allenatore del Milan. “L’ho detto anche alla Gazzetta quando mi è stato posto il quesito. Lopetegui lo conosco poco, poi diventiamo conoscitori di allenatori come se fossimo sul campo tutti i giorni. Io non ho questa capacità. Sappiamo benissimo che è straniero e che in Italia si gioca un calcio difficile, che necessita di esperienze magari pregresse prima di portare risultati”.

“Ovviamente non siamo noi a sceglierlo, saranno management e proprietà. A quel punto, poi, dovrà essere sostenuto da tutti. Io ripeto sempre che quando si vince si dice che si è remato tutti dalla stessa parte con tifoseria, squadra e società. Allo stesso modo, quando le cose vanno male bisogna cercare di sostenere e stare vicini. Può non essere convincente da questo punto di vista e sicuramente necessiterebbe di un periodo di adattamento. Tutti noi pensiamo nella nostra testa che in questo momento il Milan non si può permettere di fare una partenza falsa e stare dietro all’Inter o a un’altra squadra che si sarà attrezzata”.

“Io non so quanto Lopetegui accetti di venire qui con una squadra che non si confà a quelle che sono le sue richieste ed esigenze. Questo non lo sappiamo, non è detto. Non è che dobbiamo pensare che arrivi sempre e comunque: non possiamo saperlo. Dall’altra parte, sappiamo che Conte è esigente, vuole che la società investa ed è normale che i tifosi del Milan si sentirebbero più tranquilli se si dovesse fare una scelta del genere. Lo stesso per De Zerbi, per qualunque allenatore che voglia dare un’impronta di un certo tipo alla squadra che andranno a guidare”.

