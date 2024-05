Il giornalista Carlo Pellegatti fa i conti con i capricci della tifoseria rossonera che al momento sembra scontenta di qualsiasi nome accostato al club.

Carlo Pellegatti si esprime sulla questione nuovo allenatore del Milan sostenendo che per lui Lopetegui non fa più parte del casting. Il collega attacca inoltre i tifosi che continuano a lamentarsi sui Social e non solo; ecco le sue parole al canale YouTube di Radio Rossonera. “Oggi è definitivamente chiuso il discorso relativo a Lopetegui, dalla Spagna l’entourage di Lopetegui si dice sorpreso, meravigliato, stupito e deluso per questo cambio legittimo da parte del Milan dopo la sollevazione dei tifosi. I tifosi del Milan saranno contenti, ma bisogna tenere conto anche dei sentimenti della controparte”.

Julen Lopetegui

Molti indesiderati

“I tifosi continuano a chiedere Conte, ma quando sapranno che Conte non arriva, voglio capire su chi andranno. Ci sono tanti che non vogliono De Zerbi. Vorrei capire quale sarà l’allenatore che gradiranno e allora anche io lo gradirò. Mi sembra una vita complicata”.

Sull’ex Sassuolo

“De Zerbi se venisse contattato con volontà di prenderlo, lui penso che verrebbe poi dipende dalla volontà del Milan, che di solito non compra un allenatore (costa 15 milioni). Se legittimamente dicono noi non compriamo l’allenatore, anche De Zerbi salta”.

Il favorito

“In questo momento nessun allenatore lo vedo vicino alla panchina del Milan, non ho idea quale possa essere la prossima mossa, se hanno un piano B dopo Lopetegui, non trapela molto”.

L’articolo Pellegatti: “Lopetegui discorso chiuso ma ci sono molti che non vogliono De Zerbi, c’è un allenatore gradito?” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG