Il centrocampista scuola Inter Fabbian potrebbe rimanere all’Inter oppure essere ceduto a titolo definitivo per fare cassa

Fabbian sta continuamente dimostrando alla Reggina di essere assolutamente pronto per l’Inter in vista della stagione 2023-2024, ma il suo futuro non è ancora certo in ottica calciomercato.

Secondo quanto riportato dalla redazione di calciomercato.com, c’è sempre l’interesse dell’Atalanta visto che si è ancora in trattativa per Scalvini

L’articolo Fabbian, quale sarà il futuro del centrocampista scuola Inter? proviene da Inter News 24.

