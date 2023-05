La situazione attuale del giovane attaccante scuola Inter Samuele Mulattieri. Ecco quale sarà il suo futuro

Stagione entusiasmante di Samuele Mulattieri in quel di Frosinone con 12 gol e 4 assist. Ora quanto vale l’attaccante scuola Inter considerando il grande salto dalla B alla A?

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, attualmente il centravanti vale come minimo 10 milioni di euro, ma non è da escludere un possibile prestito (sempre in Serie A).

L’articolo Mulattieri, quanto vale sul mercato l’attaccante scuola Inter? proviene da Inter News 24.

