Le parole di Irene Santi dopo il rinnovo contrattuale con l’Inter Women, tra soddisfazione e voglia di continuare a fare la differenza

Irene Santi rinnova con l’Inter fino al 2025, e la giocatrice si è lasciata andare con qualche dichiarazione a InterTV dopo il prolungamento del contratto.

LE PAROLE – «Le mie emozioni e le mie sensazioni in questo momento? Sì, sicuramente solo molto felice e contenta per questo rinnovo. Ho lavorato tantissimo soprattutto l’anno scorso e anche in tutti gli altri anni e sono davvero felice e orgogliosa di poter continuare a giocare con questi colori».

L’articolo Inter Women, Irene Santi: «Felice che il mio lavoro sia stato ripagato» proviene da Inter News 24.

