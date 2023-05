L’allenatore della Juve Massimiliano Allegri ha rilasciato delle dichiarazioni sul momento che sta passando la squadra

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa della partita tra Juve e Lecce.

LE PAROLE – «Ci sono questi momenti. Fino alla scorsa settimana eravamo dentro tutte le competizioni. Quando ci si arriva ad aprile vuol dire la stagione sta andando bene. Per la Juventus andare bene vuol dire vincere, ma non è che nello sport vince sempre il solito. Altrimenti verrebbe noia, non si può…(CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE)»

L’articolo Allegri: «Ci sono alti e bassi. Non si può sempre vincere» proviene da Inter News 24.

