La Gazzetta dello Sport fa il punto della trattativa tra Inter e Udinese che include i nomi di Samardzic e Fabbian

Sulla Gazzetta dello Sport focus particolare sull’Inter e l’Udinese. I due club hanno imbastito la trattativa che oggi porterà in nerazzurro il centrocampista Samardzic, mentre ci sono degli attriti per quanto riguarda il passaggio di Fabbian al club friulano.

L’affare rischia di saltare? Come fa sapere la Gazzetta, no.

SAMARDZIC-INTER, SALTA TUTTO? Rischi che l’affare salti però non sembrano essercene: questa la rassicurazione che arriva da entrambi i club. Per domani, all’Humanitas e al Coni, non sono stati fissati i test medici di Lazar che però è da giorni pronto per partire alla volta di Milano. Quando l’Udinese gli darà il via libera, raggiungerà la sua nuova casa e inizierà l’avventura nerazzurra.

L’Inter lo ha pagato 4,5 milioni per il prestito, 16 per l’obbligo di riscatto più 2 di bonus, ma nell’affare è stato inserito il cartellino di Fabbian (valutato 4 milioni) che coprirà quasi interamente la cifra del prestito. Fabbian potrà essere riscattato dall’Inter nel 2025 per una cifra prefissata, 12 milioni.

L’articolo Fabbian-Udinese, manca l’accordo: salta Samardzic all’Inter? proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG