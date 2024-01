Fabbri bocciato da Tuttosport: «Non vede la gomitata di Bastoni su Duda». La pagella dell’arbitro di Inter Verona

L’arbitro Fabbri è stato bocciato da Tuttosport dopo quando successo in Inter Verona, prendendo un 4 in pagella. Questa la spiegazione del voto per il direttore di gara finito nel mirino di tanti tifosi della Juve.

LA PAGELLA – «Insieme a Nasca (al Var) combina il pasticciaccio sul gol del 2-1 non vedendo la gomitata di Bastoni su Duda. L’Inter lamenta un fallo di Magnani su Arnautovic in occasione del pari: episodio al limite».

