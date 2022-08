L’operazione riguardante il centrocampista spagnolo è in chiusura ma non è legata a quella dell’estremo difensore.

Il Napoli ha perfezionato la cessione di Fabian Ruiz al Paris Saint Germain: il centrocampista spagnolo era deciso nel non voler rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2023 e quindi la cessione ora era l’unica via percorribile per non perderlo a 0.

Stadio Maradona Napoli

Gli azzurri incassano, secondo Sky sport, una cifra vicina ai 23 milioni di euro; Spalletti non aveva mai impiegato l’ex Betis Siviglia in campionato in questo primo scampolo di stagione. L’operazione è slegata rispetto a quella che prevedeva che Keylor Navas facesse il percorso opposto: il problema riguarda solamente il portiere che non riesce ad ottenere una buonuscita dal club francese. Qualora la situazione restasse così il Napoli resterebbe così com’è e magari tornerebbe alla carica a gennaio.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG