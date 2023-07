Fabio Cannavaro, ex difensore, ha commentato l’addio di Paolo Maldini come DT del Milan: le sue dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavaro ha commentato così l’addio di Paolo Maldini dal Milan:

La storia dell’ultimo ventennio insegna: non è mai capitato che per due anni lo scudetto sia uscito dall’area delle milanesi e della Juve. Se il Napoli si ripetesse sarebbe eccezionale. Tra l’altro per me negli ultimi tre anni la rosa migliore è sempre stata quella dell’Inter. E il Milan? Ha fatto l’errore di lasciare Maldini. Non è solo immagine. Nella costruzione della squadra e nella gestione due anni fa, Paolo costruì un capolavoro anche nei conti. I rossoneri restano un gradino più sotto, anche per una questione di tempistiche

