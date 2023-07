Calciomercato Milan, Alvaro Morata è il primo nome per l’attacco rossonero della prossima stagione: ecco la strategia del Diavolo

Come riportato da AS, Alvaro Morata è il primo obiettivo del calciomercato Milan per l’attacco della prossima stagione.

I rossoneri, che hanno raggiunto col calciatore un accordo di massima per un quadriennale da 4 milioni di euro a stagione, non vogliono arrivare ad agosto con le trattative ma vorrebbero chiudere la pratica nel giro di pochi giorni per regalare l’ex Juve a Pioli: l’idea è di mettere sul piatto i 20 milioni richiesti dall’Atletico Madrid.

