Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato a margine della premiazione del Golden Boy: le dichiarazioni dello spagnolo

(Mauro Munno inviato alle OGR Torino) – Cesc Fabregas fa le carte allo Scudetto, senza però mettere la Juve in prima fila. L’analisi del tecnico del Como a margine della premiazione del Golden Boy.

LOTTA SCUDETTO – «La Serie A è sempre molto competitiva, in questo momento per me l’Inter è superiore alle altre, sono una squadra veramente forte, molto ben organizzata e che sta lavorando insieme da tre anni e per me sono i favoriti»

