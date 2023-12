A La Domenica Sportiva, Eraldo Pecci ha parlato così della Juventus.

PECCI – «Ritorno di Danilo? È un giocatore affidabile e sarà molto utile. Ma quando sei primo con Gatti, Miretti e Nicolussi Caviglia vuol dire che un po’ di lavoro in questa direzione l’hai fatto rispetto agli altri. La Juventus è tornata ad avere l’obiettivo di vincere, non sarà affascinante e pur aver tenuto la palla per il 65% il Monza, aveva tirato più la Juventus e capisci che i numeri non significano nulla e Rabiot è diventato il leader della squadra dopo essere stato un punto interrogativo».

