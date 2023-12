Fabregas: «Allenatori a cui mi ispiro? Conte, Mourinho, Wenger…» Le parole del tecnico del Como

Cesc Fabregas ha da poco preso il posto di Longo sulla panchina del Como. In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport racconta la sua esperienza sulla panchina dei lombardi e sui suoi modelli, tra cui anche due ex Inter:

MODELLI – «Wenger era un maestro per i giovani, Mourinho lo è per come motiva i giocatori, Conte per l’energia che trasmette, Guardiola per la tattica. Tutti però hanno una cosa in comune: vogliono vincere. Non sono mai stato in uno spogliatoio in cui passava un messaggio diverso. Solo al Monaco, in Francia, non lo sentivo. Io ho sempre giocato per vincere».

