L’ex estremo difensore Walter Zenga ha celebrato i meriti del tecnico nerazzurro.

Walter Zenga sul Corriere dello Sport ha parlato delle critiche ingiuste che ricevono i portieri finendo indirettamente a toccare anche l’argomento Napoli-Inter. “Nell’ultimo periodo Donanrumma ha avuto la sfortuna di imbattersi in due o tre situazioni negative, non mi sembra sia al massimo della forma, ma credo si tratti di un ragazzo capace di catalogare gli errori e metterli da parte”.

Critiche eccessive

“Non so chi sia il preparatore dei portieri del Psg, in estate hanno perso Spinelli, preso dall’Inter. I sistemi possono cambiare. Noi abbiamo tre portieri italiani all’estero. Vicario in Premier e Brignoli in Grecia con il Panathinaikos stanno facendo bene e hanno preparatori stranieri. La mia è solo una supposizione. Da tecnico devo guardare l’aspetto degli allenamenti. Poi bisogna saper gestire i momenti. Vedo finire nella centrifuga i portieri per qualsiasi motivo. Mi sorprendono le critiche ricevute da Meret dopo la partita con l’Inter. Ho letto tanti 5 in pagella, per cosa Mah… Ho visto un’uscita su Lautaro con la faccia e le mani avanti che pochi portieri sanno fare“.

Alex Meret

Sull’utilità o meno della costruzione dal basso

“Rispondo da allenatore. Alla Samp avevo Viviano, che usa il sinistro come un centrocampista. Ho avuto altri portieri che non erano bravissimi con i piedi. Il fine è il risultato e ci sono tanti modi per ottenerlo. Ogni allenatore deve avere la capacità di sfruttare i giocatori e metterli nelle condizioni migliori. E gioco cosa significa L’Inter, rispetto all’anno scorso, ha stravolto la spina dorsale cambiando il portiere, il difensore centrale, il regista e il centravanti. Non ci sono più Onana, Skriniar, Brozovic e Lukaku. A Napoli ha vinto con Carlos Augusto e Darmian nella difesa a tre. È la bravura dell’allenatore. Leggevo, pochi giorni fa, un’intervista di Ancelotti e diceva: ‘Se davanti ho giocatori in grado di inventare, perché li dovrei ingabbiare’”.

